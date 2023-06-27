Первым замом главы департамента омской архитектуры стала Татьяна Фролова

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В омской администрации назначен первый заместитель департамента архитектуры и градостроительства. С 27 июня 2023 года в эту должность вступила Татьяна Фролова. Ранее - в течение года - чиновница была советником омского мэра.

- В полномочия департамента входит управление и регулирование отношений в области архитектуры и градостроительства на территории города. Также в ведении департамента — бюджетное учреждение города Омска «Омскархитектура», деятельность которого направлена на решение вопросов местного значения, оказание услуг в области архитектуры, градостроительства и землеустройства, - сообщили в пресс-службе ведомства. Фролова Татьяна Юрьевна родилась 13 марта 1979 года в городе Омске. В 2001 году окончила Омский государственный аграрный университет по специальности «Землеустройство». В 2017 году прошла профессиональную переподготовку в Омском государственном университете имени Достоевского по дополнительной образовательной программе «Эффективное управление организацией». С 2001 по 2014 годы занимала различные должности в комитете по управлению имуществом Омской области, территориальном управлении министерства имущественных отношений Российской Федерации по Омской области и министерстве имущественных отношений Омской области. С февраля 2014 года по май 2015 года замещала должность заместителя начальника управления землепользования департамента имущественных отношений администрации города Омска. С мая 2015 по декабрь 2017 года замещала должность советника мэра города Омска. С октября 2018 года по май 2022 года работала в избирательной комиссии Омской области. С мая 2022 года по 26 июня 2023 года — советник мэра города Омска.

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