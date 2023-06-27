Военнослужащий из Омска самовольно покинул гарнизон в Абакане и получил 5 лет тюрьмы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда сообщила о приговоре омскому военнослужащему, который покинул самовольно военную часть. Приговор был вынесен накануне. Мобилизованный Владислав после побега первым делом направился в Омск. Обвинительный приговор ему выносился в Абаканском гарнизонном военном суде.

- Военнослужащий, желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей, 6 ноября 2022 года самовольно оставил воинскую часть и уехал сначала в город Омск, после – в город Красноярск, а затем в Республику Хакасия, к месту жительства своих родственников, где проводил время по своему усмотрению, – сообщает источник.

Только спустя примерно три месяца он прибыл в военный комиссариат. Суд назначил рядовому 5 лет в колонии общего режима, признав его виновным. Приговор в законную силу не вступил.

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