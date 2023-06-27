В Советском округе Омска отремонтируют 12 тысяч квадратных метров тротуаров

Фото: Андрей АБРАМОВ

В администрации Советского округа города Омска рассказали, что за лето коммунальные службы отремонтироуют почти 40 тротуаров. Площадь объектов составит 12 тысяч квадратных метров. Также возьмутся за ремонт 20 тысяч квадратных межквартальных проездов. Попасть в план ремонта можно на следующий год - нужно подать заявку.

- Граждане могут обратиться в окружную администрацию и подать заявку на обустройство конкретного тротуара или проезда до 1 февраля. Затем заявки комиссией при департаменте городского хозяйства мэрии будет определена очередность ремонта, — пояснила начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Советского округа Татьяна Чижик.

Напомним, в 2022 году было обустроено 19 проездов, 33 тротуара, а также приведено в порядок 12 подходов и подъездов к общеобразовательным учреждениям.

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