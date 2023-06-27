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НовостиОбщество27 июня 2023 6:24

С 1 июля по 20 августа омский бассейн «Пингвин» будет закрыт на профилактику

В спортучреждении проведут работы по очистке бассейна и устранению протечек
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Иван МАКЕЕВ

Пресс-служба горадминистрации Омска сообщила о закрытии на полтора месяца бассейна «Пингвин» бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска «Спортивная школа олимпийского резерва № 6» по улице Таубе, 2. Бассейн не будет принимать посетителей с 1 июля по 20 августа.

- В этот период проудт работы по очистке ватерлинии и стенок бассейна от минеральных отложений и налета, сбору мусора с поверхности и дна бассейна, промывка фильтра и анализ состояния фильтрового оборудования, запуск химических средств дезинфекции, проверка и регулировка состава воды, уровня рH, поиск протечек и диагностика оборудования, - подоробно рассказал директор учреждения Николай Русанов.

Также планируется выполнить работы по косметическому ремонту раздевальных помещений бассейна.

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