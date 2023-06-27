Региональный оператор по ТКО принял участие в спартакиаде коммунальной отрасли

Фото: ООО "Магнит".

Команда «Магнит» стала обладателем кубка «За волю к победе», а начальник отдела логистики регионального оператора по обращению с ТКО Евгений Алексеев в личном зачете занял первое место по прыжкам в длину.

Организатором спортивного мероприятия вот уже более полувека является Омская областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения. По уже сложившейся традиции перед началом соревнований спортсмены получили напутствие от председателя областной профсоюзной организации Лидии Герасимовой, представителей Минэнерго и ЖКК, мэрии Омска и главного судьи соревнований Максима Романенко.

Фото: ООО "Магнит".

Программа спортивного праздника включала в себя соревнования по волейболу и футболу, бегу, прыжкам в длину, метании гранаты, туристическую эстафету, исполнение отрядной песни.

Фото: ООО "Магнит".

К конкурсу палаточных лагерей команды приготовили визитные карточки, которые должны были отражать тему бивуака. Региональный оператор как защитник природы, стоящий на страже чистоты, разбил в лесу Эко-лагерь «Магнит». На его территории был организован раздельный сбор мусора, а все жители пользовались только многоразовой посудой. В оформлении лагеря были использованы вторичные материалы и медиа-контент ППК РЭО.

Фото: ООО "Магнит".

О том, как важен и нужен для спасения планеты раздельный сбор мусора жюри рассказали: крокодил Гена, Шапокляк, Чебурашка и озорная Мышка.

Фото: ООО "Магнит".

Заместитель директора по экологической безопасности и охране труда ООО «Магнит» Тэнзилэ Кормишенко отметила, что корпоративная спартакиада – это важная часть жизни компании, пропаганда здорового образа жизни и серьезный стимул для сплочения коллектива.

«В состязаниях работников отрасли жизнеобеспечения участвуем четвертый год подряд, также в компании проходят внутренние конкурсы, нацеленные на популяризацию физкультуры и здорового образа жизни. Как специалист, ответственный за здоровье и охрану труда наших работников, чувствую ответственность за сохранение и развитие спортивных традиций. Было приятно видеть, как коллектив объединился, чтобы принять участие в спартакиаде», - рассказала Тэнзилэ Иршатовна.

Всего в летней спартакиаде работников отрасли жизнеобеспечения приняло участие восемь команд предприятий коммунальной отрасли. В состав команды регионального оператора Омской области по обращению с ТКО «Магнит» вошли специалисты юристы, экономисты, бухгалтеры, работники мусоросортировочных заводов и полигонов.

«Все с предвкушением ждали спартакиаду, готовились к ней. Бок о бок с нами состязались работники Управления дорожного хозяйства и благоустройства с которыми мы постоянно взаимодействуем по работе, так что спартакиада – это не только отдых и физкультура, но еще и налаживание крепких партнерских отношений», – отметил генеральный директор ООО «Магнит» Карен Егоян.

Добавим, что после спартакиады в лесу не осталось ни одной соринки – весь мусор вывез и отправил на мусоросортировочные заводы региональный оператор «Магнит».