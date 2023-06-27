Пришлось влезть в кредит: глава Омского региона Хоценко рассказал о достройке проблемных школ

Фото: пресс-служба минстроя Омской области.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко заявил, что все проблемные школы и детские сады в районах региона, запланированные по нацпроектам, но затянувшиеся по срокам сдачи, все равно будут достроены. Об этом он сообщил в интервью ГТРК «Иртыш».

- У нас была большая проблема. Мы выпали из нацпроекта. Пришлось вернуть большие деньги, влезть в кредит, заместить федеральные деньги региональными. И сегодня надо достраивать, потому что мы президенту пообещали эти школы ввести. И людям в первую очередь пообещали. Уверен, все наши обязательства, по этому и последующему году мы выполним. Все школы, которые обещали, все детские сады, которые мы обещали, мы введем, — сказал врио губернатора.

Руководитель области держит вопрос на личном контроле и каждые выходные объезжает действующие стройки - такую практику Хоценко почерпнул у федерального чиновника Марата Хуснуллина.

Среди проблемных социальных объектов в Омске - школа на Космическом проспекте на 1122 ученика. Сроки сдачи образовательного учреждения перенесли на конец 2023 года.

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