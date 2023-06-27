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НовостиПроисшествия27 июня 2023 6:04

В Омской районе погиб 68-летний мужчина, перевернувшись на мотороллере

Пенсионер не имел прав на упрасление транспортом
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечром 26 июня в дежурную часть отдела МВД России по Омскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с летальным исходом. - Прибывшими на место сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что водитель мотороллера «Муравей 2М», мужчина 1955 года рождения, не имевший права управления транспортными средствами, двигаясь по полевой дороге со стороны деревни Пятилетка в направлении села Лузино, в районе 2-го километра не справился с управлением и допустил съезд с последующим опрокидыванием, - рассказали в пресс-службе омской полиции. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.

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