Управление Россельхознадзора контролирует ликвидацию свалки неподалеку от полигона ТБО Ленинского округа

В конце апреля 2023 года в Управление Россельхознадзора по Омской области поступило обращение гражданина по факту складирования отходов вблизи полигона ТБО Ленинского административного округа города Омска.

В ходе проведения контрольных (надзорных) действий установлено, что на площади 23561 кв.м. расположена свалка бытовых и строительных отходов.

По результатам исследований, в отобранных почвенных образцах установлено превышение массовой доли нефтепродуктов в 2,5 раза.

Управлением Россельхознадзора с целью установить лиц, причастных к образованию несанкционированной свалки ТБО, направлен запрос в УМВД по Омской области, а также в администрацию Ленинского округа города Омска.

По результатам контрольных (надзорных) мероприятий правообладателю и арендатору земельного участка объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и необходимости принятия мер по рекультивации нарушенных земель в соответствии с действующим законодательством.

В настоящее время Управлением определяется способ проведения рекультивации в соответствии с природоохранным законодательством и решается вопрос о ликвидации свалки в досудебном порядке с лицом, установленным органами внутренних дел, либо с правообладателем земельного участка в соответствии с 42 статьей Земельного кодекса РФ.