Управлением Россельхознадзора признаны недостоверными декларации о соответствии на 9,5 тысяч тонн омского зерна

С начала 2023 года на территории Омской области установлено 83 факта недостоверного декларирования хозяйствующими субъектами партий зерновых, зернобобовых и масличных культур урожая 2022 года общим весом более 194 тыс. тонн.

Так, в первой половине июня должностными лицами Управления Россельхознадзора по Омской области при проведении мониторинга безопасности зерна выявлено 8 фактов недостоверного декларирования хозяйствующими субъектами партий пшеницы, ячменя, овса и льна урожая 2022 года общим весом более 9,5 тыс. тонн.

Специалистами ведомства установлено, что КХ «Фаворит», ИП ГКФХ Придорогин В.В., ИП ГКФХ Зубко Д.И., ИП ГКФХ Айтуваров К.О., КФХ «Семья Ковалевых», ИП ГКФХ Шваб Р.В., ИП ГКФХ Новиков А.И., ИП ГКФХ Сниткина Н.В. выпустили указанные партии в обращение в сопровождении документов, не подтверждающих соответствие требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

Например, в протоколах испытаний отсутствовали данные об исследовании продукции на содержание остаточных количеств действующих веществ пестицидов, отсутствовала информация об адресе заявителя и изготовителя продукции, а также выявлена зараженность клещом.

В результате хозяйствующим субъектам, допустившим факты недостоверного декларирования партий зерна, объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Управлением Россельхознадзора по Омской области декларации о соответствии безопасности продукции признаны недействительными.