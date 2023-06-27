15 июля на аэродроме в Омской области выступят Чичерина и группа «Земляне»

Афиша мероприятия.

15 июля в Азовском районе Омской области пройдет аэромузыкальный фестиваль «Время», сообщает паблик «Аэродром Поповка». С 10 утра на аэродроме выступят российские рок-знаменитости - певица Чичерина, группа «Земляне», Ольга Кормухина, коллектив «Ума Турман», Алесей Белов и группа TOTAL.

- В программе - показательные выступления пилотажных групп и концерт известных музыкантов, - сообщает источник.

Фестиваль «Время» пройдет при поддержке правительства Омской области. Вход - свободный.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru