Городские службы приступили к организации новых остановок по Булатова, Жукова, Фрунзе

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Центральном округе Омска сотрудники городских служб приступили к оборудованию 10 новых становок для общественного транспорта. В омском департаменте городского хозяйства пояснили, что к 1 июля площадки для остановок оборудуют на улицах Маршала Жукова, Булатова и Фрунзе.

В данный момент идет подготовка оснований, установка бордюров и поребриков, укладка асфальта.

Напомним, что с начала нового месяца по новым схемам пойдут маршруты микроавтобусов под номерами 346, 385, 350, 550, 470, 514, 500, 503, 31Н, 212, 222, 307, 331, 386, 394, 399, 410, 414, 46, 45. Таким образом дептранс собирается убрать с центральных улиц города автобусы малого красса, которые мешают движению транспорта.

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