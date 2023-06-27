Омскстат: В регионе больше всего умирают от болезней сердца и онкологии

Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

Омскстат сообщил, от чего больше всего умерло омичей в 2022 году. Согласно данным статистиков, всего за год в регионе умерли 25 909 человек.

Свыше 11 тысяч скончались из-за болезней сердца и системы кровообращения. На втором месте в качестве причины смертности зафиксированы болезни онкологии - в основном дыхательных путей и системы пищеварения. По этим причинам в Омской области ушли из жизни свыше 3500 человек.

Наконец, третью строчку антирейтинга занимают внешние причины, - ДТП, убийства, отравления. Здесь же в списке значится коронавирус. Всего в 2022 году по этим причинам из жизни ушли 1961 человек.

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