Омский завод гофрокартона получит 300 миллионов рублей господдержки

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Омский завод гофрокартона «АВА плюс два» получит льготный займ федерального Фонда развития промышленности и на привлеченные средства омское предприятие проведет модернизацию производства гофротары, приобретет новое оборудование. Проект позволит в 5 раз увеличить производительность: с 3 млн квадратных метров гофрокартона в месяц до 15.

- Участники нацпроекта «Производительность труда» вправе воспользоваться льготным займом федерального ФРП на сумму от 50 до 300 млн рублей, а также льготным займом ФРП Омской области в размере от 10 до 50 млн рублей по льготной ставке 1% на срок до 5 лет. Льготные займы – один из реально работающих и наиболее эффективных инструментов поддержки, который пользуется все большей популярностью среди промышленных предприятий, – подчеркнул министр промышленности и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников.

В начале июня федеральным ФРП совместно с региональным ФРП была проведена производственно-технологическая экспертиза проекта модернизации предприятия «АВА плюс два», в результате которой определялось наличие необходимых для реализации проекта активов предприятия, а также критическая зависимость проекта от поставщиков.

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