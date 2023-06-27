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НовостиОбщество27 июня 2023 2:09

В омской мэрии сообщили о 1000 гектаров скошенной травы

Городские службы отчитались о работах в скверах и общественных пространствах
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В омской мэрии отчитались о 1000 гектаров скошенной сухой травы в общественных местах - парках, скверах, газонах. С начала мая такое количество сухостоя убрали озеленители департамента городского хозяйства и благоустройства.

При этом в ведомстве подчеркнули, что бороться с сухой травой на некоторых территориях оказывается сложнее - там применяется способ низкого скоса. На дальнейший рост свежей травы он не влияет, пожчеркнули специалисты.

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