В омской мэрии сообщили о 1000 гектаров скошенной травы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В омской мэрии отчитались о 1000 гектаров скошенной сухой травы в общественных местах - парках, скверах, газонах. С начала мая такое количество сухостоя убрали озеленители департамента городского хозяйства и благоустройства.

При этом в ведомстве подчеркнули, что бороться с сухой травой на некоторых территориях оказывается сложнее - там применяется способ низкого скоса. На дальнейший рост свежей травы он не влияет, пожчеркнули специалисты.

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