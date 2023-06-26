В Омске в столовой отравились 19 несовершеннолетних гандболистов из Новокузнецка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Омской области из-за пищевого отравления 19 школьников заведено уголовное дело. Омские следователи считают, что детей накормили некачественной пищей.

- По версии следствия, 25 июня 2023 года 19 учащихся в возрасте 11 - 17 лет, приехавших из г. Новокузнецка в Омск на соревнования по пляжному гандболу, были госпитализированы с признаками острого пищевого отравления. Как выяснилось, юные спортсмены поселились в гостинице, где было организовано их питание, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Расследование идет - сейчас проверяют столовую, поставщиков продуктов, проводят лабораторные анализы. В каком состоянии находятся школьники, не уточняют.

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