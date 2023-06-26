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НовостиПроисшествия26 июня 2023 13:31

Из-за жалоб на нападения собак на детей следком Омской области организовал проверку

Чиновники, которые допустили ЧП, могут попасть под уголовное дело о халатности
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет Омской области организовал проверку по жалобам в соцсетях о нападении собак на детей в поселке Лузино. Напомним, жительница поселка сообщила о факте укусов и агрессии со стороны животных и выложила фотографии с нанесенными ранами на ногах своего ребенка.

— По результатам проверки будет возбуждено уголовное дело в отношении работников администрации сельского поселения по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), — сообщили в СК.

Женщина также отметила, что местные власти не отреагировали должным образом на ее обращения воздействовать на собак. Ей посоветовали обратиться в КТОС, потому что с заявками от физлиц здесь якобы не работают.

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