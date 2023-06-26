В Лузино Омской области жители зачастили с жалобами на бродячих собак

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница поселка Лузино в Омской области пожаловалась на нападения бродячих псов на детей. По ее обращению, которое было размещено в социальных сетях, в период с 19 по 22 июня она видела, как на несовершеннолетних ребят по улице Комсомольская, дом 17 лаяли и бросались бездомные собаки.

- А на моего сына 13.06. накинулись собаки, когда он пошёл в магазин. Собаки лежали в высокой траве, среди которой их не было видно. Женщина, убиравшая у подъезда успела среагировать на крик ребенка, - сообщила Анна Литвинова.

Женщина попробовала пожаловаться в местную администрацию и организовать отлов бездомных животных. Но пока безуспешно. Заявки от физлиц не принимают. Теперь Литвиновой нужно обратиться в КТОС - тогда жалобе дадут ход.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru