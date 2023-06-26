«Авангард» откроет сезон 2023/2024 игрой с новосибирцами на «G-Drive Арене»

Фото: gdrive-arena.ru

В социальных сетях омского хоккейного клуба «Авангард» появилось расписание игр сезона 2023/2024. Сезон откроется серией игр на домашнем льду.

В сообщении указано, что первый матч сезона «ястребы» сыграют с «Сибирью» 2 сентября. Затем 7 сентября омичей ждет встреча с «Автомобилистом». А 9 сентября состоится игра с «Барысом».

Опубликована также таблица расписания игр «Авангарда» в рамках турнира Sochi Hockey Open. Так, 4 августа состоится игра с местным клубом, 5 августа команда проведет игру с питерским СКА, 7 августа встретится со сборной России, а 8 августа сыграет с «Адмиралом».

27 июля на льду омской «G-Drive Арены» команда «Авангард» проведет товарищеский матч с «Омскими крыльями». Отметим, что предсезонный турнир в Омске стартует 20 августа.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru