Строительство стало самой денежной сферой в Омской области

Фото: Даниил ОПАРИН

РИА Новости провело исследование, и выяснило, что самой высокооплачиваемой сферой в Омской области стало строительство. В среднем строители получают 73 тысячи рублей.

В свою очередь специалисты центра Зарплата.ру сообщают о том, что зарплата строителей за год в среднем выросла на 17%. У архитекторов она выросла на 23% (96 тысяч рублей), у арматурщиков — на 22% (90 тысяч рублей), у маляров — на 18% (63 тысячи рублей).

Однако в по данным того же исследования, в целом по стране, самый высокий доход приносит интеллектуальный труд.

Также специалисты РИА Новости отметили, что в 2022 году в России на 14% выросли номинальные зарплаты в России. В первом квартале 2023 года они увеличились еще на 2,6%.

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