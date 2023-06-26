Четыре подразделения ДНР, где служат омские бойцы, получили гуманитарную помощь

Отправленная 19 июня из Омска гуманитарная помощь прибыла на место назначения. Груз на территории Донбасса лично сопровождали сенатор от ЛНР Дарья Лантратова и зампредседателя Законодательного собрания Омской области Александр Артемов.

- Сегодня главное - быть вместе, поддерживать друг друга, выполнять задачи нашего Главнокомандующего», говорили нам сегодня утром ребята из полка резерва ВДВ. Здесь проходят боевую подготовку бойцы из Сибири: ХМАО, Омск, Норильск, Кемерово. Передали около 20 тонн гуманитарной помощи: медикаменты, квадроциклы, технику, средства связи. Настроение у всех - отличное и спокойное. Ребята сосредоточены на выполнении боевых задач, - сообщила Дарья Лантратова.

- Груз был передан четырем подразделениям, в которых служат омичи, - отметил Александр Артемов.

В составе гуманитарного груза бензопилы и квадроциклы, автомобиль «Нива», квадрокоптеры, продукты питания, медикаменты и многое другое, о чем просили командиры воинских подразделений, состоящих преимущественно из мобилизованных омичей. Также были доставлены адресные посылки, и письма со словами поддержки, написанные детьми.