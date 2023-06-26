В Омской области отменили особый противопожарный режим, но не везде

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Особый противопожарный режим отменен на территории 26 районов региона. Об этом сообщили сегодня, 26 июня, представители Главного управления лесного хозяйства Омской области.

Отметим, что запрет на посещение лесов независимо от цели пребывания действовал с 25 апреля. Однако на территории лесничеств в 6 районах такие ограничения еще действуют. В Большеуковском, Знаменском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, и Усть-Ишимском районах, как ожидается, ограничения будут сняты 28 июня.

– Лесных пожаров в регионе не фиксировалось уже больше недели. Сегодня на большей части территории Омской области прогнозируется 2 класс пожарной опасности, в южных районах ситуация напряженнее – установлен 3 класс пожарной опасности по условиям погоды, – комментируют снятие ограничений в пресс-службе ГУ лесного хозяйства Омской области.

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