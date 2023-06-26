В 24 районах Омской области приведут в порядок пешеходные переходы перед школами

Фото: https://t.me/HocenkoVP

Глава региона Виталий Хоценко поднял вопрос безопасности школьников на дорогах, расположенных вблизи омских школ. Врио губернатора пообещал оборудовать и отремонтировать пешеходные переходы перед школами Омской области.

Работы проведут в 24 муниципальных районах. Об этом Хоценко сообщим в своем телеграм-канале.

– Приведем в порядок пешеходные переходы возле школ в 24 районах нашей области. Выделили на эти цели 80,5 миллионов рублей из областного бюджета. Поставим светофоры и знаки, нанесем дорожную разметку и пешеходные ограничения в 70 сельских поселениях. Сделаем все необходимое, чтобы дети могли безопасно добираться до своих школ, — отметил Виталий Хоценко.

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