Виталий Хоценко: «Давайте договоримся проводить на Соборной площади меньше мероприятий»

Фото: 2ГИС

Глава региона Виталий Хоценко отметил, что частое проведение массовых мероприятий в самом центре города вызывает недовольство среди омичей. Этот вопрос Виталий Хоценко поднял на оперативном совещании регионального кабинета министров. Врио губернатора сообщил о необходимости поиска новых мест для проведения массовых культурно-развлекательных мероприятий вместо Соборной площади.

Виталий Хоценко отметил, что из-за частых праздников, центр города в районе Соборной площади и Любинского проспекта за год перекрывается порядка 12-14 раз. В связи с этим омичи часто испытывают трудности с передвижением по городу и выражают недовольство.

– Конечно, жителям города и гостям столицы региона в такие дни сложно добраться вовремя на работу и в те места, куда они планировали ехать. Много негативных комментариев. Поэтому давайте договоримся проводить на Соборной площади меньше мероприятий, — подчеркнул Виталий Хоценко.

При этом речь не идет о переносе празднования всех мероприятий на другие площадки. Глава региона предложил проводить большие праздники, такие как День Победы, День России, День города на Соборной площади. Однако для проведения спортивных праздников (ВелоОмск, ЗаБег) и марафонов стоит подыскать другие площадки. Среди возможных вариантов – новые районы Левобережья и пространство вокруг G-Drive Арены. Виталий Хоценко поручил кабинету министров в течение месяца подготовить предложения по сокращению праздничных мероприятий на Соборной площади и предоставить альтернативные решения.

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