«Серебро» отраслевой спартакиады у сборной «Росводоканал Омск»

Команда водоканала приняла участие в 52-ой летней профсоюзной спартакиаде работников жизнеобеспечения. За лидерство сразились восемь сборных предприятий жилищно-коммунального хозяйства города и региона.

На три дня поселок Дачный Омского района стал авансценой захватывающей спортивной борьбы. Участники соревновались в беге, мини-футболе, волейболе и «туристической эстафете».

Команда омского водоканала вышла в лидеры в волейболе и беге, уверенно обогнав семь команд-соперников. В метании гранаты водоканальцы стали вторыми, а в «туристической эстафете» – третьими. В общем командном зачёте команда «Росводоканал Омск» стала серебряным призером, уступив победу МП «Тепловая компания».

«Спорту и физической культуре в омском водоканале уделяется большое внимание. Совместные тренировки - это не только общение вне работы, но и возможность подставить плечо своему товарищу, коллеге в трудный момент. Летние и зимние спартакиады всегда проходят на высоком уровне. Как правило, команда предприятия, по итогам состязаний входит в тройку призёров», - отметил генеральный директор «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

Напомним, что в начале года, в ходе зимней спартакиады борьба за первое место развернулась между командами «Росводоканал Омск» и «Омскэлектро». По итогам соревнований они набрали равное количество очков, но преимущество получила сборная, занявшая более высокое место в лыжных гонках. По итогам общекомандного зачета водоканал стал серебряным призером.