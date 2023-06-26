В Одесском районе Омской области продается молокозавод за 60 млн рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Объявление появилось на одном из сайтов по продаже недвижимости. Цена составляет 60 млн рублей. О причине продажи молокозавода не сообщается.

Предприятие производит молочную, кисломолочную продукцию, а также сыры. Компания имеет свою розничную сеть.

Общая площадь производственных помещений составляет 1,2 тыс. квадратных метров. К цехам прилагается участок земли площадью 10 тыс. квадратных метров. Производство расположено в Одесском районе.

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