В Омской области в июле прогнозируют сразу две магнитных бури

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН рассказала, когда в июле омичам ждать магнитную бурю.

Согласно данным специалистов, 12 и 13 июля в Омске ожидаются магнитные бури. Причем в первый день ученые прогнозируют слабую, а во второй — среднюю бурю. Кроме того, 1, 2 и 8 июля магнитосфера будет возбужденной, что не предвещает ничего хорошого для метеозависимых омичей

Фото: скриншот сайта Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН

Напомним, метеозависимым в дни бурь может поплохеть. В эти дни необходимо оградить себя от стрессов и нагрузок. Специалисты настоятельно рекомендуют пить как можно больше воды и употреблять меньше соли и спиртных напитков. Бури могут крайне негативно сказаться на работе электроприборов.

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