В Омске завершили благоустройство пешеходной зоны вдоль улицы Моторной на Новой Московке

Фото: admomsk.ru

В Омске подрядчик завершил благоустройство прогулочной зоны вдоль улицы Моторной на Новой Московке. В ближайшие дни заказчик в лице омского УДХБ проведет приемку работ.

Работы по благоустройству пешеходной зоны шли два года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

На первом этапе подрядчик — ООО «Омстрой» — обустроил вдоль улицы Моторной беговую дорожку, тротуары из плитки и асфальтобетона, экотропы из гравийного отсева, а также установил новые скамейки и урны и высадил 159 деревьев, в частности, клены, яблони, рябины и ивы.

В этом году другой подрядчик — ИП Малыхина — провел обновление большой пешеходной зоны протяженностью почти 1 километр. С начала апреля была построена целая сеть бетонных и плиточных дорожек, обустроена парковка и уложена брусчатка в зоне отдыха и вокруг фонтана, а также были установлены урны и скамейки.

Напомним, сейчас в Омске в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» идет третий и завершающий этап благоустройства на территории парка «Зеленый остров».

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru