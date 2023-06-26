В Омске заработал бизнес-инкубатор стран БРИКС

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске при ОмГТУ открыли бизнес-инкубатор стран БРИКС. Резидентами инкубатора стали молодые предприниматели из России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, прошедшие организованный ранее конкурсный отбор. Об этом сообщает «Российская газета».

Участники проекта пройдут недельное обучение, в рамках которого их познакомят с ведущими компаниями и предприятия региона. Его итогам они должны будут продемонстрировать проект программы по экономическому сотрудничеству стран «пятерки» с Омской областью.

— Идея открыть возможности для совместного делового сотрудничества в пространстве пяти государств родилась в Москве на форуме БРИКС-2022. Партнером проекта выступил Омский государственный технический университет, который предоставил для образовательной новации пилотную площадку. «Международный бизнес-инкубатор БРИКС» уже открыт - 25 июня завершился прием заявок. Теперь экспертам каждой из стран предстоит отобрать лучшие проекты. Темы касаются не только инжиниринга и технологий, но и социально-гуманитарных сфер, креативных индустрий. В итоге будут определены 25 победителей, по пять от страны, — - цитирует издание ректора ОмГТУ Дмитрия Маевского.

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