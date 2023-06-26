В омском поселке Армейский в ближайшие годы появятся детсад на 120 мест и сквер

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Армейский, расположенном на окраине Ленинского округа, в ближайшем будущем могут появится несколько кварталов частной застройки, детсад на 120 мест, сквер и спортплощадка. Накануне БУ «Омскархитектура» по муниципальному заданию приступило к инженерно-геодезическим изысканиям на территории поселка.

Как пояснили в департаменте градостроительства и архитектуры, изыскательские работы проводят для последующей разработки документации по планировке территории и дальнейшего развития посёлка. Завершить все работы планируют к концу 2023 года.

— Подготовка документов ведется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения кварталов индивидуальных жилых домов для многодетных семей, детского сада на 120 мест, спортивной площадки для подвижных игр, сквера и улично-дорожной сети, — уточнили в департаменте.

Отметим, на данный момент каких-либо точных сроков строительства жилых домов и объектов инфраструктуры не сообщается. Это пока всего лишь планы.

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