73% работающих жителей Омской области заявили, что недовольны размером отпускных

Фото: ИВАНОВА Диана

Аналитики портала поиска вакансий hh.ru выяснили, довольны ли жители Омской области размером своих отпускных, а также – какую сумму они намерены потратить на отдых.

Как оказалось, 73% омичей недовольны размером своих отпускных выплат. Примечательно, что чаще всего об этом заявляли маркетологи и пиарщики — 86%. Устроила полученная сумма лишь 27% респондентов.

Опрошенные также поделились, сколько они планируют потратить на отпуск в этом году. Сумму в размере более 50 тысяч рублей назвали 32% омичей. Еще 14% заявили о готовности выделить на эти цели 40-50 тысяч рублей, 12% — менее 10 тысяч, 10% — 10-20 тысяч рублей, 8% — 20-30 тысяч, а 3% — 30-40 тысяч

— Самым желанным форматом отпуска оказался активный отдых (его выбрали как предпочтительный 48% респондентов), на втором месте – пляжный отдых (45%), на третьем – экскурсионные туры (35%), менее популярны – отдых дома или на даче (28%) и санаторно-курортный отдых (25%), — отмечают аналитики.

Добавим, по результатам исследования также стало известно, что каждому четвертому омичу во время отпуска приходиться часто или постоянно работать. Еще 40% делают это лишь изредка.

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