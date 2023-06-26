Свалка в Ленинском округе будет ликвидирована

В конце нынешнего апреля в Управление поступило обращение о том, что вблизи полигона ТБО Ленинского АО имеется несанкционированная свалка. Специалисты ведомства установили, что свалка бытовых и строительных отходов занимает площадь 23561 кв.м., а исследования почвы показали массовая доля нефтепродуктов превышена в 2,5 раза. Чтобы установить круг лиц, которые причастны к возникновению этого мусорного безобразия, Управлением Россельхознадзора был направлен запрос в УМВД по Омской области и в администрацию ЛАО. По результатам контрольных (надзорных) мероприятий правообладателю и арендатору земельного участка были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и необходимости принятия мер по рекультивации нарушенных земель в соответствии с действующим законодательством.

Сейчас специалисты Управления определяют способ проведения рекультивации в соответствии с природоохранным законодательством, также решается вопрос о ликвидации свалки в досудебном порядке с нарушителем закона, либо с собственником земли.