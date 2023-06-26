Вторую за 2023 год ярмарку вакансий в Омской области посетили 10,5 тысяч человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Омской области посетили 10,5 тысяч человек.

Масштабная ярмарка вакансий прошла 23 июня сразу в Омске и 32 районах области. Всего на территории региона работала 41 площадка. Самая крупная из них разместилась в Омске. Ее за 8 часов работы посетили 6 тысяч человек. Важно отметить, что в ходе мероприятия для омичей одна тысяч работодателей представили 10 тысяч вакансий.

— В программе ярмарки были организованы мероприятия для безработных и тех, кто планирует совершенствовать свои компетенции. Большой блок разработан для омской молодежи. Школьникам и студентам мы демонстрируем варианты развития в родном регионе: куда пойти работать после получения диплома, где пройти стажировку, как при поддержке государства открыть свое дело, — рассказал зампред правительства Омской области, министр труда и социального развития Владимир Куприянов.

Напомним, по итогам первого этапа ярмарки, прошедшего на территории региона в апреля 2023 года, работу нашли 800 омичей. О том, сколько соискателей были трудоустроены благодаря второму этапу, еще предстоит узнать. Сейчас специалисты служба занятости только ведут подсчеты.

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