Жителя Омска, обвиняемого в диверсии на железной дороге, поместили под стражу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центральный районный суд по ходатайству следствия поместил под стражу омича, обвиняемого в диверсии на железной дороге.

По версии следствия, обвиняемый, будучи сторонником террористической организации «Легион Свобода России» (запрещена решением Верховного Суда РФ от 16.03.2023), по указанию неустановленного лица поджег оборудование, обеспечивающее безопасность движения железнодорожного транспорта. Скорее всего, что речь идет о релейном шкафе.

Суд с учетом личности обвиняемого и обстоятельств вменяемых деяний принял решение поместить омич под стражу до 3 августа 2023 года.

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