Новосибирцы, обманывавшие омских пенсионеров, не смогли обжаловать приговор суда

Фото: Даниил ОПАРИН

В Омске вступил в законную силу приговор двум членам банды, похитившей у шести пенсионеров около 1,6 миллиона рублей.

Согласно материалам дела, уроженцы Новосибирска звонили пожилым омичам по телефону и сообщали им, что якобы их родственники стали виновниками ДТП с тяжкими последствиями и что нужно передать деньги для возмещения причиненного ущерба и на иные цели. Первый из фигурантов дела приезжал к потерпевшим, получал от них наличные и скрывался, а второй отвечал за перевод денежных средств через банкоматы организаторам и другим участникам преступной группы.

Ранее суд первой инстанции приговорил первого новосибирца к 3 годам 6 месяца колонии общего режима, а второго — к 4 годам. Однако сторона защиты не согласилась с приговором и попыталась его обжаловать в апелляционном порядке.

Омский областной суд согласился с позицией прокуратуры и отклонил жалобы, оставит приговор без изменений.

Отметим, уголовное дело в отношении других участников банды было выделено в отдельное производство.

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