Омская область впервые выиграла грант в 125 млн руб. на создание молодёжных пространств

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Омская область впервые выиграла федеральный грант в размере 125 миллионов рублей на создание современных молодежных пространств. Об этом сегодня, 26 июня, на оперативном совещании регионального кабмина сообщил врио губернатора Виталий Хоценко.

По словам главы региона, средства граната будут направлены на приведение в порядок ОМЦ «Химик« и городского Дома молодежи, а также на поддержку молодежных проектов.

— Вчера Росмолодежь подвела итоги конкурса «Регион для молодых», и Омская область впервые выиграла грант в размере почти 125 миллионов рублей. Деньги направим на развитие областного молодежного центра «Химик» и городского Дома молодёжи. Грант позволит нам поддержать проекты, которые предлагает наша молодежь, поддержать талантливых ребят, создать условия для самореализации и провести обучающие семинары для наставников и специалистов молодежной сферы, — рассказал Хоценко.

Напомним, в эту субботу, 24 июня, на Соборной площади в центре Омска прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи. Их посетили около 100 тысяч человек.

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