Омич Александр Шлеменко может провести бой с казахстанцем Дауреном Ермековым

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Александр Шлеменко может провести бой с казахстанцем Дауреном Ермековым. Для омского бойца ММА этот бой станет 77-м в карьере. Есть шанс, что турнир пройдет в Омске.

— Этот бой будет интересным. Это громкое противостояние. Будем работать над этим поединком и общаться с Александром. Если Шлеменко будет не против, то организуем турнир в Омске, — рассказал исполнительного директора лиги Ural FC Ленар Ганеев.

Напомним, Александр Шлеменко провел последний бой в апреле 2023 года. Соперником омича был Ясубеем Эномото. Поединок завершился победой Шлеменко.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru