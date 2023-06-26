В Омске нашли 9-летнего мальчика в синих сланцах, пропавшего 24 июня

Фото: «ЛизаАлерт».

В Омске нашли 9-летнего мальчика, который ушел в субботу, 24 июня, гулять и не вернулся. Как сообщают в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте», юный омич жив. Другие обстоятельства не раскрывают.

Напомним, в воскресенье, 25 июня, в Омске обнаружили 15-летнего подростка, который также вышел из дома на Левобережье и не вернулся.

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