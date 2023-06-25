Фото: Мария ЛЕНЦ

В Омскую область с понедельника придут дожди, гроза и сильный ветер. Подробнее о том, какая погода в Омске будет в начале новой рабочей недели, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Так, в понедельник, 26 июня, ночью +7...+12 градусов. В утренние часы в отдельных районах области синоптики прогнозируют туман. Днем воздух прогреется до +19...+24 градусов. В течение суток на территории региона ожидается кратковременный дождь, местами с грозой. Ветер восточный, юго-восточный со скоростью 5-13 м/с, возможны порывы до 18 м/с.

Во вторник, 27 июня, погода в Омске существенно не изменится. Ночью температура воздуха составит +8...+13, днем — +16...+21 градус. В течение дня пройдет дождь, местами сильный, гроза. Ветер восточный, северо-восточный со скорость 9-14 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с.

В среду, 28 июня, в ночные часы столбик термометра покажет от +8 до +13 градусов. Днем ожидается +17...+22 градуса. Осадки в виде дождя сохранятся. Ветер западный, северо-западный от 9 до 14 м/с, местами с порывами до 18 м/с.

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