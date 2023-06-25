В Омске спустя год вновь открыли магазин Women’secret

Фото: 2gis.

В Омске в ТЦ «Мега» возобновил работу магазин нижнего белья Women’secret, закрытый еще в прошлом году. Информация о его открытии появилась в субботу, 24 июня, в официальном паблике торгового центра во «ВКонтакте».

— Магазин Women'secret возобновил работу. Women’secret — бренд нижнего белья, домашней одежды, аксессуаров и купальников для современных женщин. Здесь ты найдешь актуальную и удобную одежду, которая сочетает в себе престиж, женственность, современность и доступную цену. До встречи в МЕГЕ! — сообщается в посте.

Напомним, в начале марта 2022 года бренд заявил об уходе с российского рынка. В апреле этого года ритейлер принял решение возобновить работу магазинов на территории России. Однако, как ранее сообщал «Коммерсантъ», владелец сети — испанская компания Tendam — планируют передать свои магазины в управление партнеру в лице белорусской компании Fashion House, развивающей в своей стране по франшизе другие известные западные бренды.

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