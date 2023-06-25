В Омске преподаватель вуза отдала мошенникам 350 тысяч рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Преподаватель одного из омских вузов отдала телефонным мошенникам 350 тысяч рублей. Злоумышленники работали по классической схеме.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, в один из дней на телефон 35-летней омички поступил звонок от неизвестных, представившихся сотрудниками банка и правоохранительных органов. Собеседники сообщили, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит. Они убедили ее, что можно спасти сбережения, переведя их на «безопасный счет». Потерпевшая последовала инструкциям звонивших и перечислила 350 тысяч рублей на указанный ими счет.

В настоящее время по факту произошедшего заведено уголовное дело.

Отметим, за минувшую неделю мошенники похитили у омичей полмиллиарда рублей. Жертвами аферистов стали 89 жителей региона.

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