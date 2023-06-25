Под Омском на «трассе смерти» столкнулись две фуры и легковушка, пострадали 3 человека

Фото: Госавтоинспекция.

В субботу днем, 24 июня, в Любинском районе Омской области на «трассе смерти» произошло серьезное ДТП. Из-за аварии в течение нескольких часов движение по автодороге было частично перекрыто.

По предварительной версии, 38-летний водитель большегруза «ДАФ», двигаясь по трассе Тюмень-Омск, в районе 586-го километра не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «КАМАЗом» под управлением 58-летнего мужчины. Затем в «ДАФ» врезалась «Мазда», двигавшаяся в попутном направлении. За рулем иномарки находился 39-летний мужчина.

Фото: Госавтоинспекция.

В результате ДТП помощь медиков понадобилась водителю «Мазды» и двум его пассажирам — 34-летней женщине и 9-летней девочке.

Окончательные причины и обстоятельства происшествия госавтоинспекторам предстоит установить в ходе проверки.

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