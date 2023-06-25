Праздничные мероприятия на Соборной площади посетили 100 тысяч омичей

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Праздничные мероприятия на Соборной площади в Омске, приуроченные ко Дню молодежи, посетили около 100 тысяч человек. Не смотря на сложившую обстановку в некоторые регионах, переносить или отменять праздник в областном центре не стали.

Днем все желающие на главное площади города могли проверить свои силы, прокачать свои навыки, узнать много полезной информации в пяти разных направлениях: спорт, творчество, добровольчество, карьера и бизнес, образование. Для выпускников работала специальная фото-зона, где они могли сделать фото на память об этом особом дне.

Вечером для омичей с концертом выступили местные коллективы: кавер-бэнды «D.U.D.E.S» и «Jam», кавер-группы «СуперGooD» и «Tequila Band». Хэдлайнерами вечера стали группа «CREAM SODA» и певица Клавы Коки. Кроме того, выпускников ждал специальный сюрприз —выступление популярной певицы GUMA.

К выпускникам с поздравлением со сцены обратился временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко.

— С Днем молодежи, омичи! Этот вечер – это праздник молодежи и в том числе наших выпускников школ. Сегодня по Омской области из школ выпускается 8 тысяч ребят. Когда мы находимся в школе, всегда хочется чувствовать себя немного взрослее, принимать самостоятельные решения. С завтрашнего дня вы по сути становитесь взрослыми, вам придется принимать самостоятельные решения, делать выбор, и я уверен, что этот выбор будет правильным. Главное, всегда помните свою малую Родину и свою Россию, болейте за нее, любите ее, работайте на нее, сражайтесь за нее, стройте свои семьи! — сказал Хоценко.

После праздника омичей развезли по домам на общественном транспорте. Автобусы и троллейбусы были специально поданы к двум остановкам в центре города.

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