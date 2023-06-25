В Омске разыскивают 15-летнего школьника, который вышел из дома и не вернулся

Фото: ПСО «ДоброСпас-Омск»

В Омске волонтеры и полиция разыскивают 15-летнего мальчика, который пропал в эту субботу.

В субботу, 24 июня, около 20:00 подросток вышел из подъезда дома № 36 по улице Крупской и не вернулся. С тех пор о его местонахождении нет информации.

Приметы: был одет в футболку, шорты. При себе был рюкзак (как на фото).

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).

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