В Омске сегодня объявили режим НМУ первой степени опасности

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В Омске сегодня, 25 июня, вновь объявили режим НМУ первой степени опасности. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

По информации синоптиков, на территории Омска и Омской области до 10:00 25 июня будут наблюдаться неблагоприятные метеоусловия, способствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Напомни, последний раз режим НМУ в Омске объявляли больше недели назад — 16 июня. Тогда он также действовал до 10 утра.

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