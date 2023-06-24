Представители Общественного совета при УФСИН России по Омской области приняли участие во всероссийском совещании ФСИН России с общественными советами при территориальных органах ведомства

Представители Управления и Общественного совета при УФСИН России по Омской области приняли участие во всероссийском совещании посредством видео-конференц-связи. От УФСИН России по Омской области присутствовали председатель Общественного совета Раиф Мингалимов, члены Общественного совета Анатолий Коненко и Вячеслав Ахметов, помощник начальника УФСИН России по Омской области по правовой работе начальник юридической службы Татьяна Мурашова. Потенциал общественных советов, созданных при ведомстве, достаточно высок: в их состав входят представители общественных организаций и предприятий, духовенство, деятели науки, культуры, искусства, педагоги, известные спортсмены, журналисты. Это неравнодушные к судьбе страны люди, помогающие по мере возможности сделать систему исполнения наказаний лучше. По их инициативе совершенствуется законодательство, организовываются встречи и творческие мероприятия для сотрудников службы и их родных. Помимо этого, реализуются программы по развитию производства в местах лишения свободы, обучению на базе исправительных учреждений УИС новым востребованным на рынке труда профессиям, оказанию психологической помощи, адаптации и ресоциализации лиц, находящихся в местах изоляции, их дальнейшему трудоустройству после выхода на свободу. Под эгидой общественников реализуются программы по реабилитации лиц, страдающих алко- и наркозависимостями, открываются социальные центры для бывших осужденных, что существенно влияет на снижение рецидивной преступности. Председатель Общественного совета при УФСИН России по Омской области Раиф Мингалимов в своем выступлении отметил, что Общественным советом ведется работа по направлениям пропаганды здорового образа жизни, патриотического воспитания и взаимодействия с образовательными организациями. Заместитель председателя Общественного совета ФСИН России Александр Воронцов поблагодарил представителей общественности за плодотворную работу.