Глава региона Хоценко встретился с семьей участника СВО Виталия Кудрявцева из Омской области

Руководитель Омского региона Виталий Хоценко и заведующая региональным филиалом государственного фонда «Защитники Отечества» Наталья Чайка побывали в гостях в доме Кудрявцевых.

Виталий Кудрявцев - уроженец села Царицыно Калачинского района Омской области. Окончил профессиональное техническое училище № 41. Проходил срочную военную службу в воздушно-десантных войсках. Осенью прошлого года был мобилизован. Сейчас служит в составе Вооруженных сил Российской Федерации в Донецкой народной республике.

Мужа и отца – участника специальной военной операции – дома ждет супруга Валентина Кудрявцева. По профессии Валентина Юрьевна - специалист по социальной работе. Трудится в комплексном центре социального обслуживания населения Калачинского района. Но пока находится в отпуске по уходу за ребенком – двухмесячной Виталиной. Управляться с малышкой маме помогают шестиклассница Александра и детсадовец Злат Кудрявцев.

Дети очень скучают по папе. Но понимают, что отец выполняет свой долг перед Родиной. Глава региона поблагодарил Валентину Кудрявцеву за воспитание ребят в духе любви к своей Отчизне и заверил, что ее семья может рассчитывать на любую помощь. На личном контроле у руководителя региона стоит вопрос получения всех гарантированных государством выплат. С открытием в Омской области филиала государственного фонда «Защитники Отечества» все возникающие вопросы, не только касающиеся выплат, решаются еще оперативнее. Благодаря агроволонтерской помощи многодетная семья получила садовые принадлежности и саженцы плодово-ягодных культур