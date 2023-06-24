Полмиллиарда рублей украли мошенники у омичей за минувшую неделю

Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшую неделю мошенники украли у омичей полмиллиарда рублей. Об этом сообщает областная прокуратура.

Правоохранители приняли 89 заявлений о дистанционных мошенничествах на общую сумму 499 млн рублей.

Например, 21 июня без сбережений осталась 77-летняя омичка. Под предлогом купли-продажи квартиры злоумышленники похитили у нее 2,5 миллиона. В этот же день от мошенников пострадала еще одна 43-летняя женщина. Она хотела забронировать квартиру в Сочи через интернет и лишилась 20 тысяч.

- Чтобы не стать жертвой мошенников, нельзя передавать данные банковской карты и коды в смс посторонним людям. Кроме того, прежде чем перевести деньги, необходимо проверить достоверность информации, - заявили в прокуратуре.

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