Праздник в честь Дня молодежи в Омске состоится

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Омске состоится праздник в честь Дня молодежи. Об этом заявил врио губернатора региона Виталий Хоценко.
24 июня в областном центре также запланирован общегородской выпускной. Программа мероприятия запланирована до 22.00. Тогда на Соборной площади должно состояться световое шоу.
- У нас все спокойно, все меры предосторожности приняты, сегодня день молодежи, все запланированные мероприятия планируем провести, - прокомментировал врио губернатора.
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