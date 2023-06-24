Праздник в честь Дня молодежи в Омске состоится

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске состоится праздник в честь Дня молодежи. Об этом заявил врио губернатора региона Виталий Хоценко.

24 июня в областном центре также запланирован общегородской выпускной. Программа мероприятия запланирована до 22.00. Тогда на Соборной площади должно состояться световое шоу.

- У нас все спокойно, все меры предосторожности приняты, сегодня день молодежи, все запланированные мероприятия планируем провести, - прокомментировал врио губернатора.

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