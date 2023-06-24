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НовостиОбщество24 июня 2023 8:30

Праздник в честь Дня молодежи в Омске состоится

Врио губернатора заверил, что все меры предосторожности приняты
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске состоится праздник в честь Дня молодежи. Об этом заявил врио губернатора региона Виталий Хоценко.

24 июня в областном центре также запланирован общегородской выпускной. Программа мероприятия запланирована до 22.00. Тогда на Соборной площади должно состояться световое шоу.

- У нас все спокойно, все меры предосторожности приняты, сегодня день молодежи, все запланированные мероприятия планируем провести, - прокомментировал врио губернатора.

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