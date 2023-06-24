Свалка с нефтепродуктами обнаружена в Ленинском округе Омска

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинском округе Омска обнаружена свалка с нефтепродуктами. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Полигон по скоплению ТБО был обнаружен в апреле. Специалисты профильного ведомства отобрали пробы земли.

- По результатам исследований, в отобранных почвенных образцах установлено превышение массовой доли нефтепродуктов в 2,5 раза, - рассказали в региональном управлении.

Площадь территории, на которой был складирован мусор, оказалась более 23 тысяч квадартов. Собственник территории получил предостережение.

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