Прокуратура взяла на контроль дело о смерти омского подростка от удара током

Фото: СУ СКР по Омской области

Дело о смерти омского подростка от удара током взяла на контроль прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

- 22 июня 2023 г. в дневное время в квартире многоквартирного дома по ул. Батумская 41/1 в г. Омске мать обнаружила возле компьютерного стола своего несовершеннолетнего сына без признаков жизни, - напомнили в прокуратуре.

На место ЧП выезжал прокурор Ленинского округа Кирилл Саврун. Сейчас следователи ведут расследование дела по статье о причинении смерти по неосторожности.

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