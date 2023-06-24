Прокуратура взяла на контроль дело о смерти омского подростка от удара током

Фото: СУ СКР по Омской области
Дело о смерти омского подростка от удара током взяла на контроль прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
- 22 июня 2023 г. в дневное время в квартире многоквартирного дома по ул. Батумская 41/1 в г. Омске мать обнаружила возле компьютерного стола своего несовершеннолетнего сына без признаков жизни, - напомнили в прокуратуре.
На место ЧП выезжал прокурор Ленинского округа Кирилл Саврун. Сейчас следователи ведут расследование дела по статье о причинении смерти по неосторожности.
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